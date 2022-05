{"_id":"6285c24d4428ed683b2f8c92","slug":"toddler-ordered-31-cheeseburgers-from-mother-mobile-give-1200-rupees-tip-kelsey-burkhalter-golden","type":"story","status":"publish","title_hn":"Naughty Child: दो साल के बच्चे की शैतानी, मां के फोन से कर दिया 7000 रुपये के बर्गर का ऑर्डर, 1200 रुपये टिप भी दिए","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टेक्सास Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 19 May 2022 09:36 AM IST