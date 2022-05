{"_id":"6291650a4f5ed751b52a1f98","slug":"tiktok-star-ayla-summer-mucha-australian-six-months-baby-girl-born-with-permanent-smile-on-face-melts-hearts-online-became-news-social-media-sensation","type":"story","status":"publish","title_hn":"TikTok Star : हमेशा मुस्कुराने वाली बच्ची बन गई टिकटॉक स्टार, छह माह की आयला समर का मुंह कुदरती गड़बड़ी का शिकार","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

अमर उजाला रिसर्च डेस्क, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 28 May 2022 05:25 AM IST