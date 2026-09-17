फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Hindi Diwas event in California; Deputy Consul General Rakesh Adlakha honored

कैलिफोर्निया: भारतीय समुदाय ने आयोजित किया हिंदी दिवस कार्यक्रम, उप महावाणिज्य दूत राकेश अधलखा सम्मानित

Thu, 17 Sep 2026 10:09 PM IST
राहुल कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया। Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 10:09 PM IST
विज्ञापन
Hindi Diwas event in California; Deputy Consul General Rakesh Adlakha honored
उप महावाणिज्य दूत राकेश अधलखा - फोटो : अमर उजाला

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 13 सितंबर 2026 को कैलिफोर्निया में उत्तर प्रदेश मंडल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय दूतावास के उप महावाणिज्य दूत राकेश अधलखा को उनका कार्यकाल पूरा होने और भारत लौटने से पहले सम्मानित किया गया।

विज्ञापन


कार्यक्रम में नॉर्थ अमेरिका मध्य प्रदेश एसोसिएशन (एनएएमपीए) की ओर से राकेश अधलखा को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

एनएएमपीए की ओर से तापस तिवारी ने हिंदी दिवस पर "मानस हिंदी अभिनन्दन" कविता का वाचन किया। समिति की ओर से अखिलेश गुप्ता, राम शर्मा, सोनाली शर्मा, आयुष उपाध्याय, विवेक सोलंकी और वैभव गुप्ता ने मंच साझा किया।कार्यक्रम में एनएएमपीए की ओर से बच्चों ने मनमोहक गीत पर प्रस्तुति भी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed