कैलिफोर्निया: भारतीय समुदाय ने आयोजित किया हिंदी दिवस कार्यक्रम, उप महावाणिज्य दूत राकेश अधलखा सम्मानित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कैलिफोर्निया। Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 10:09 PM IST
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हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 13 सितंबर 2026 को कैलिफोर्निया में उत्तर प्रदेश मंडल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय दूतावास के उप महावाणिज्य दूत राकेश अधलखा को उनका कार्यकाल पूरा होने और भारत लौटने से पहले सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम में नॉर्थ अमेरिका मध्य प्रदेश एसोसिएशन (एनएएमपीए) की ओर से राकेश अधलखा को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
एनएएमपीए की ओर से तापस तिवारी ने हिंदी दिवस पर "मानस हिंदी अभिनन्दन" कविता का वाचन किया। समिति की ओर से अखिलेश गुप्ता, राम शर्मा, सोनाली शर्मा, आयुष उपाध्याय, विवेक सोलंकी और वैभव गुप्ता ने मंच साझा किया।कार्यक्रम में एनएएमपीए की ओर से बच्चों ने मनमोहक गीत पर प्रस्तुति भी दी।
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