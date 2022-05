{"_id":"6291911c1c46e707ba3c148f","slug":"texas-school-massacre-donald-trump-supports-gun-lobby-in-america-says-need-gun-to-protect-himself","type":"story","status":"publish","title_hn":"Texas School Massacre: गोलीबारी में 19 बच्चों की मौत के बाद भी गन लॉबी का समर्थन करते नजर आए ट्रंप, बंदूकों को लेकर बोले...","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 28 May 2022 08:40 AM IST