Suella Braverman: ब्रिटेन में और गहराया सियासी संकट, अब गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया इस्तीफा

ब्रिटेन में सियासी संकट गहराता जा रहा है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि पर अपने बयान से विवादों में आईं गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह एक तकनीकी नियम में की गई गलती को बताया है जिसमें उन्होंने अपने एक संसदीय सहयोगी को कुछ आधिकारिक दस्तावेज भेजे थे। हालांकि, मीडिया में खबर है कि उन्हें पद से हटाया गया है। इससे पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री को भी अचानक पद से हटा दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी भी खतरे में हैं और कंटरवेटिव पार्टी में उन्हें हटाए जाने की मुहिम चल रही है।

