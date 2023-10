Baltimore Shooting: मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में हमलावर ने की अंधाधुंध गोलीबारी, चार घायल; आरोपी अभी भी फरार

बाल्टीमोर की मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में कल रात गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी की घटना कैंपस के मैस में हुई है। हमलावर ने छात्रावास की खिड़की से गोलियां चलाईं। एक व्यक्ति के कलाई और दूसरे के पैर में चोट लगी है। हालांकि, इस बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया है।

BPD is on scene of an active shooter situation in the 1700 block of Argonne Drive. We’re asking everyone to shelter in place and avoid the area. pic.twitter.com/LLhUyf3h8h