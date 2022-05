{"_id":"6291b64d1ac7512e6e5c83f6","slug":"russia-ukraine-war-ukrainian-army-may-be-forced-to-retreat-russia-destroyed-90-percent-of-buildings-in-severodonsk","type":"story","status":"publish","title_hn":"Russia Ukraine War: पीछे हटने को मजबूर हो सकती है यूक्रेनी सेना, सेवेरोदोनेस्क में रूस ने तबाह कीं 90 प्रतिशत इमारतें","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कीव Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 28 May 2022 11:12 AM IST