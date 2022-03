Russia Ukraine War Live: यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के पास गिरी रूसी मिसाइल, कीव में एक भारतीय को लगी गोली

07:50 AM, 04-Mar-2022

रूसी हमले में यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक, रूसी मिसाइल प्लांट के पास गिरी, जिससे यह घटना हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने जापोरीझझया न्यूक्लियर प्लांट में आग का वीडियो ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है।

#WATCH | Adviser to the Head of the Office of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy tweets a video of "Zaporizhzhia NPP under fire..."#RussiaUkraine pic.twitter.com/R564tmQ4vs