{"_id":"628d3a05428bb25cff51dcf7","slug":"russia-ukraine-conflict-90th-day-87-killed-in-desna-resignation-of-russian-diplomat-in-un-200-dead-bodies-found-in-mariupol","type":"story","status":"publish","title_hn":"Russia Ukraine Conflict 90th Day : देसना में मारे गए 87 लोग, यूएन में रूसी राजनयिक का इस्तीफा, मैरियूपोल में मिलीं 200 लाशें","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, कीव/जिनेवा/दावोस/वाशिंगटन। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 25 May 2022 01:33 AM IST