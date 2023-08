स्वतंत्रता दिवस: लंदन में भारतीय दूतावास में विभाजन की भयावह तस्वीरों की प्रदर्शनी, लोगों ने याद किया दर्द

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यूनाइटेड किंगडम में विभाजन की भयावहता को लेकर स्मृति दिवस मनाया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के इंडिया हाउस, एल्डविच में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय राजदूत विक्रम डोराईस्वामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभाजन के वक्त की भयावह तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई।

A snippet of the #Violin performance at the #PartitionHorrorsRemembranceDay ceremony today @HCI_London. @VDoraiswami @sujitjoyghosh @MEAIndia pic.twitter.com/Ooi1NHaWNl