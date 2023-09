Rahul Gandhi Visit: ईयू संसद सदस्यों के साथ बंद कमरे में राहुल गांधी ने की बैठक, मणिपुर मामले पर भी हुई चर्चा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। उम्मीद है कि, बैठक के दौरान मणिपुर में मानवाधिकार की स्थिति पर भी जिक्र किया गया। राहुल गांधी ने यूरोपीय संघ (ईयू) के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों पर केंद्रित नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रुसेल्स में उन्होंने अपने पहले दिन का समापन प्रवासी भारतीयों के साथ रात्रिभोज करके किया।

