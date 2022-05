{"_id":"628c0b20d72a7046356a0186","slug":"quad-summit-2022-quad-leaders-will-discuss-today-to-further-intensify-cooperation-in-indo-pacific-region-and-issue-of-russia-attack-on-ukraine","type":"story","status":"publish","title_hn":"Quad Summit 2022: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर आज चर्चा करेंगे क्वाड नेता, यूक्रेन पर रूस के हमले का मुद्दा भी रहेगा केंद्र में","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, टोक्यो। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 24 May 2022 04:00 AM IST