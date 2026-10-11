डोनाल्ड टस्क और रक्षा मंत्री पर हमले की साजिश: पोलैंड की पुलिस ने क्यों जताई गंभीर आशंका, क्या है पूरा मामला?

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पोलैंड की खुफिया सेवाओं की निगरानी करने वाले मंत्री के प्रवक्ता याचेेक डोब्रिजिंस्की ने कहा कि अधिकारी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने रविवार को सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों की आपात बैठक के बाद यह जानकारी दी। सरकार के प्रवक्ता एडम श्लाप्का ने पोलिश मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री टस्क को रविवार सुबह सबसे पहले इस खतरे के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कभी-कभी धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार का मामला असाधारण रूप से चिंताजनक है।डोब्रिजिंस्की के मुताबिक, संभावित हमले से जुड़ी जानकारी सबसे पहले सरकारी सुरक्षा सेवा को मिली थी। इसके बाद सुरक्षा सेवा ने यह सूचना पुलिस तक पहुंचाई। हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कथित साजिश किसने रची, हमले की योजना क्या थी या इसे अंजाम देने के लिए किस तरह की तैयारी की गई थी। डोब्रिजिंस्की ने यह भी कहा कि पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों को हर महीने अलग-अलग तरह की धमकियां बढ़ती संख्या में मिल रही हैं।पोलैंड में इस सप्ताह चार दिनों के भीतर मध्य क्षेत्र के माजोविया प्रांत के स्कूलों में चाकूबाजी की तीन घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद देश में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रूस की ओर से संभावित हाइब्रिड हमलों की आशंका भी चिंता का विषय बनी हुई है। हाइब्रिड हमलों में अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके किसी देश की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है।पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सितंबर में चेतावनी दी थी कि नाटो के पूर्वी हिस्से में रूस की ओर से हाइब्रिड हमले तेज हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों पर ड्रोन या रॉकेट से हमले की योजना बना रहा है। टस्क के मुताबिक, इसका मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के बीच पश्चिमी देशों के समर्थन को कमजोर करना हो सकता है। हालांकि, रूस ने ऐसी किसी योजना से इनकार किया है। फिलहाल, पोलैंड की पुलिस ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पर संभावित हमले की साजिश को लेकर मिली सूचना के बारे में सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की है।