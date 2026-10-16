प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा कब?: कनाडाई पीएम से होगी मुलाकात; व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा पर रहेगा फोकस

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पीएम मोदी ने क्या कहा?

एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। हम भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों जैसे व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। भारत और कनाडा मिलकर एक अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।' कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के प्रयासों का समर्थन किया। विज्ञापन



कनाडा के विदेश मंत्री ने की भारत यात्रा

इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में आनंद ने कहा कि भारत और कनाडा में एक साथ समृद्ध भविष्य बनाने की काफी संभावनाएं हैं। एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। हम भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और अपनी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों जैसे व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों में ठोस परिणाम हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। भारत और कनाडा मिलकर एक अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।' कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के प्रयासों का समर्थन किया।इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान-प्रदान के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में आनंद ने कहा कि भारत और कनाडा में एक साथ समृद्ध भविष्य बनाने की काफी संभावनाएं हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 दिसंबर तक कनाडा का दौरा करेंगे। इसकी जानकारी ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने दी है। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई टेलीफोन वार्ता के बाद तय किया जा रहा है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, उच्चायोग ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 दिसंबर, 2026 को कनाडा का दौरा करेंगे।' पोस्ट में आगे कहा गया है, 'प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हाल ही में हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों में ठोस परिणाम प्राप्त करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की।' मंगलवार को हुई टेलीफोन वार्ता के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया और भारत-कनाडा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।