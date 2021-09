अमेरिका यात्रा Live: पीएम मोदी पहुंचे वाशिंगटन, स्वागत में उमड़े लोग, क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल

वाशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार करते हुए अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग हल्की बारिश के बीच भारत का राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए नजर आए। ये लोग यहां पीएम मोदी के पहुंचने का बेसर्बी से इंतजार कर रहे थे। लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर मोदी-मोदी का जयकारा लगाते दिखे।



