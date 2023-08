Video: ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आमने-सामने आए पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, जानें क्या हुआ

चीन और भारत के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच, दोनों देशों के शीर्ष नेता दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।

सम्मेलन का एक वीडिया सामने आया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, दोनों के बीच बात चंद सेकंड की हुई। इस दौरान और भी कई देशों के नेता मौजूद रहे।

#WATCH | PM Modi and Chinese President Xi Jinping engage in a brief interaction at the 15th BRICS summit in Johannesburg pic.twitter.com/1yE3jstVfx