Pakistan News: पाकिस्तान में पेट्रोल 179 रुपये प्रति लीटर हुआ, डीजल और केरोसिन के दाम भी बढ़े

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 27 May 2022 12:07 AM IST