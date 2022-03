{"_id":"623d5f782ce75a743e44102d","slug":"pakistan-opposition-seals-deal-with-key-imran-khan-ally-mqm-p-ahead-of-no-trust-vote-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान: अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले इमरान सरकार को एक और बड़ा झटका, सहयोगी पार्टी ने विपक्ष से किया समझौता","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

पाकिस्तान: अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले इमरान सरकार को एक और बड़ा झटका, सहयोगी पार्टी ने विपक्ष से किया समझौता

Updated Fri, 25 Mar 2022 11:51 AM IST

सार Pakistan Opposition seals deal with key Imran Khan ally MQM-P ahead of no trust vote news in hindi- पीपीपी के महासचिव फरहातुल्ला बाबर ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि एमक्यूएम से बातचीत के बाद पूरे मामले पर समझौता हो गया है। संभव है कि इमरान सरकार के कुछ मंत्री भी विपक्ष का साथ देंगे।

पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ आज यानी 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना है। बताया गया है कि उनकी सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव पर वोटिंग अगले हफ्ते हो सकती है। हालांकि, बहुमत साबित करने से पहले साथी पार्टियों को मनाने की ही उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सहयोगी पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने भी विपक्ष का साथ देने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि वह इमरान खान को पीएम पद से हटाने में विपक्षी दलों के गठबंधन का सहयोग करेगी।



मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान मौजूदा समय में सत्तासीन पीटीआई की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। उसके पास नेशनल असेंबली में सात सांसद हैं। काफी लंबे समय से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश में थे। हालांकि, पीपीपी और एमक्यूएम के बीच समझौता अब हुआ है।



पीपीपी के महासचिव फरहातुल्ला बाबर ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि एमक्यूएम से बातचीत के बाद पूरे मामले पर समझौता हो गया है। संभव है कि इमरान सरकार के कुछ मंत्री भी विपक्ष का साथ देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमक्यूएम-पी ने इमरान सरकार के गिरने के बाद अपने लिए मंत्रीपदों की मांग रखी है। इसके अलावा कराची और हैदराबाद में भी पैर जमाने में मदद की मांग की है।