{"_id":"627c15b57113921a06608a18","slug":"pakistan-court-sentenced-22-people-to-five-years-in-jail-each-for-attacking-a-hindu-temple","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान: हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने पर 22 लोगों को पांच-पांच साल की सजा, हमलावरों ने मूर्तियों को कर दिया था क्षतिग्रस्त","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

पीटीआई, लाहौर Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 12 May 2022 01:29 AM IST