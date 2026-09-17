नाइजीरिया में 48 लोगों की मौत: अफ्रीकी देश के ओंडो राज्य का मामला, 100 से अधिक बीमार अस्पताल में भर्ती
पीटीआई, ओंडो (नाइजीरिया)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 17 Sep 2026 03:31 PM IST
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नाइजीरिया के ओंडो राज्य में एक स्थानीय पेय पीने से कम से कम 48 लोगों की जान चली गई है। 100 से अधिक लोग अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राज्य के ओडिगबो और इरेले स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में यह घटना हुई। पुलिस प्रवक्ता अबायोमी जिमोह ने बताया कि घटना के संबंध में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति मेथनॉल युक्त संदिग्ध पेय पदार्थ बना रहा था। वह पुलिस जांच में सहायता कर रहा है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त बंजी अजाका ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हाल के दिनों में 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं।
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