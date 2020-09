ईरान पर नए प्रतिबंध, ट्रंप बोले- उसे परमाणु हथियार विकसित करने नहीं देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल कर दिया साथ ही उस पर कई नये प्रतिबंध भी लगाए। ट्रंप ने एक बयान में कहा, आज मैं ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल और पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कदम उठा रहा हूं। मेरा प्रशासन कभी भी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा और न ही हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति के जरिए शेष विश्व को खतरे में डालने की अनुमति देंगे।

To ensure this can't happen, I'm issuing a new Executive Order, restoring UN sanctions on Iran, & imposing new sanctions and export controls on more than two dozen entities & individuals that support Iran’s nuclear, missile, and conventional arms-related activities: US President https://t.co/hfrUvVRFcm