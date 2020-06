..तो अमेरिका में अक्तूबर तक पौने दो लाख हो जाएगी कोरोना से मरने वालों की संख्या

{"_id":"5ef3c1928ebc3e42df17fb91","slug":"nearly-180-000-americans-will-die-from-coronavirus-by-october-1-unless-everyone-starts-wearing-masks-new-projections-show","type":"story","status":"publish","title_hn":"..\u0924\u094b \u0905\u092e\u0947\u0930\u093f\u0915\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0915\u094d\u0924\u0942\u092c\u0930 \u0924\u0915 \u092a\u094c\u0928\u0947 \u0926\u094b \u0932\u093e\u0916 \u0939\u094b \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0938\u0947 \u092e\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u0916\u094d\u092f\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन। Updated Thu, 25 Jun 2020 02:41 AM IST

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में जब तक सभी लोगों को मास्क पहनने की आदत पड़ेगी तब तक वहां करीब एक लाख अस्सी हजार लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी होगी। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन संस्थान (आईएचएमई) की ओर से जताए गए ताजा अनुमान के मुताबिक, यदि अमेरिका में स्थिति ऐसी ही रहीं और कुछ भी नहीं बदला तो 1 अक्तूबर तक कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 179,106 हो सकती है।

परंतु यदि 95 फीसदी अमेरिकी लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत बना लें तो मौतों की यह संख्या घटकर 146,000 रह सकती है। बता दें कि आईएचएमई ने 15 जून को प्रकाशित अपने पिछले पूर्वानुमान में 1 अक्टूबर 2020 तक 201,129 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी।



मरे ने कहा कि अमेरिका को भले ही खोला जा रहा हो, परंतु इस बात में कोई शक नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स अब भी महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के मामले अगस्त के अंत में बढ़ते हैं तो सितंबर माह में इनमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि मास्क पहनने से कोरोना के प्रसार को 50 फीसदी तक कम किया जा सकता है।



साथ ही जो लोग मास्क पहनने से इनकार कर रहे हैं, वह अपने साथ अपने परिवार, दोस्त, शुभचिंतकों और समुदाय के लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों की 12 जून की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 74 फीसदी अमेरिकियों का कहना है कि वह अक्सर या हमेशा मास्क पहनते हैं। यह संख्या न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में 90 फीसदी है।



