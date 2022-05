{"_id":"62918e26a1cfec577b2c20a0","slug":"narendra-modi-xi-jinping-vladimir-putin-come-together-at-brics-summit-2022","type":"story","status":"publish","title_hn":"BRICS Summit: 24 जून को होगी ब्रिक्स समिट, पुतिन पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर, क्या चीन पर पलटवार करेंगे मोदी?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 28 May 2022 09:40 AM IST