PM Modi Greece Visit: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए रवाना

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की रात ग्रीस के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी शुक्रवार को ग्रीस के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठकें करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे।

