पाकिस्तान में कई प्रांतों ने ईद के दौरान पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया 

{"_id":"6096e328eb6654678815d32a","slug":"many-provinces-in-pakistan-announced-full-lockdown-during-eid","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0902\u0924\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0908\u0926 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0932\u0949\u0915\u0921\u093e\u0909\u0928 \u0915\u093e \u090f\u0932\u093e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e\u00a0","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

पीटीआई, इस्लामाबाद Published by: Amit Mandal Updated Sun, 09 May 2021 12:44 AM IST