अजब: महिला ने एक साथ नौ बच्चों को दिया जन्म, सात का था अनुमान, जानें किस देश का है यह मामला

{"_id":"60920c320170b0203939a565","slug":"mali-woman-has-given-birth-to-nine-babies-says-health-ministry-halima-cisse-morocco","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u092c: \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0928\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0925 \u0928\u094c \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0926\u093f\u092f\u093e \u091c\u0928\u094d\u092e, \u0938\u093e\u0924 \u0915\u093e \u0925\u093e \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0938 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u093e \u0939\u0948 \u092f\u0939 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, माली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 05 May 2021 08:38 AM IST