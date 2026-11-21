पेरू में 6.9 तीव्रता का आया भूकंप: राजधानी लीमा तक लगे झटके, प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में कांपी धरती
पेरू के मध्य एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जुनिन शहर से 34 किलोमीटर उत्तर में 108 किलोमीटर की गहराई पर था। राजधानी लीमा में भी झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। जानें, इस भूकंप के बाद पेरू में कैसे हालात हैं...
विस्तार
मध्य पेरू के एंडीज क्षेत्र में शुक्रवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। तत्काल किसी नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप स्थानीय समय के अनुसार शाम 7:09 बजे आया। इसका केंद्र जुनिन से 34 किलोमीटर उत्तर में एंडीज में था। भूकंप की गहराई 108 किलोमीटर दर्ज की गई। पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने भी किसी नुकसान या हताहत की सूचना नहीं दी।
राजधानी लीमा तक लगे झटके
पेरू की राजधानी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सड़कों पर निकल आए। पेरू 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है, जहां दुनिया के अधिकांश भूकंप आते हैं। अगस्त में पेरू के एंडीज में 6.7 तीव्रता के भूकंप से दो लोग घायल हुए थे। जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप से छह लोगों की मौत और 30 लोग घायल हुए थे।
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