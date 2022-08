ब्रिटेन में 'बछ बारस': लंदन में ऋषि सुनक व अक्षता मूर्ति ने की 'गौ पूजा', वायरल हुआ वीडियो

ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में अग्रणी ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने जन्माष्टमी मनाने के बाद बछ बारस पर गौ पूजा की। इसका वीडियो सोशल वीडियो में वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सनातन धर्म व संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा हो रही है।

Rishi Sunak (potential PM of UK) and his wife doing Gau Mata Pooja in the UK. This strongly shows that India has 'arrived' on the world stage and we are no longer embarrassed or ashamed to display our rich cultural heritage. Jai Sanatan Dharam. #rishisunak #gaumata #dharma pic.twitter.com/jE8xtrtO68