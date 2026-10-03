केन्या में भीषण सड़क हादसा: मोम्बासा में 17 तीर्थयात्रियों की मौत, जानें हाईवे पर कैसे टकराई कई गाड़ियां?

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स्थानीय पुलिस के मुताबिक, सलामा इलाके में यह घटना आधी रात के बाद हुई, जब एक ट्रक ड्राइवर ने दूसरे ट्रक से आगे निकलने (ओवरटेक) की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। इस दौरान तीर्थयात्रियों को ले जा रही वैन समेत कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि वैन में सवार ड्राइवर और 16 यात्रियों (जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं) की मौके पर ही मौत हो गई।मोम्बासा के कैथोलिक आर्चडायोसिस के आर्कबिशप मार्टिन किवुवा ने बताया कि ये तीर्थयात्री केन्या की राजधानी नैरोबी के पश्चिम में स्थित नाकुरू काउंटी में एक प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे। आर्कबिशप ने इस हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवारों के लिए दुआ मांगी।बता दें कि इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ी समस्या बन गई है। अक्सर खराब रखरखाव वाली गाड़ियों, तेज रफ्तार और सड़कों की खराब हालत को इन दुर्घटनाओं की वजह माना जाता है।