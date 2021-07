अमेरिका: राष्ट्रपति बाइडन ने मेयर एरिक को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किया नामित

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बताया कि लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक गार्सेटी को राष्ट्रपति बाइडन ने भारत में राजदूत बनने के लिए नामित किया। मेयर एरिक गार्सेटी ने लॉस एंजिल्स में तेजी से बढ़ते विकास और एक विनाशकारी महामारी के दौरान शहर का नेतृत्व किया है।

