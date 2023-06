USA: LGBTQ समुदाय के समर्थन पर बुरे फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन; लगा फ्लैग कोड के उल्लंघन का आरोप

अमेरिका में बाइडन प्रशासन पर फ्लैग कोड का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल, बीते सप्ताह के आखिर में राष्ट्रपति जो बाइडन और व्हाइट हाउस ने 'प्राइड मंथ' मनाया था। इस समारोह के दौरान, बाइडन प्रशासन द्वारा व्हाइट हाउस में इंद्रधनुषी रंग का प्राइड फ्लैग फहराया गया था। इसी को लेकर अब उनकी आलोचना की जा रही है। कई ट्विटर यूजर्स ने कहा है कि उनका ऐसा फैसला यह यूएस फ्लैग कोड का उल्लंघन करता है।

Today, the People's House – your house – sends a clear message to the country and to the world.



America is a nation of pride. pic.twitter.com/ZZS9oTpDww