ईरानी विदेश मंत्री का चीन दौरा: ड्रैगन हितों की रक्षा के लिए तैयार! होर्मुज खोलने की मांग पर क्या बोला तेहरान?

चीन के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बताए शांति के चार सिद्धांतों को बहुत ही अहम बताया। अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के सहयोगियों के साथ हुई बातचीत को भी सफल बताया।

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