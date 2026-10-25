एक्सप्लेनर: अमेरिका ने किया हमला तो समुद्र के नीचे बिछी तारें काट देगा ईरान, दुनिया के लिए होगा कितना खतरनाक?

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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अमेरिका की ओर से लगातार मिल रही हमले की धमकियों के बाद अब ईरान ने क्या जवाबी धमकी दी है? खाड़ी में अपने किस कदम से उसने पूरी दुनिया को प्रभावित करने की योजना बनाई है? अगर यह योजना सफल होती है तो इसका असर कितना और कैसा होगा? भारत इससे कितना प्रभावित हो सकता है? आइये जानते हैं...

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अमेरिका और ईरान के बीच आठ महीने पहले शुरू हुआ संघर्ष फिलहाल थमा हुआ है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर फिर हमले की कोशिश नहीं हुई है। हालांकि, ट्रंप बार-बार तेहरान और उसके नेतृत्व को खत्म करने की धमकियां दे रहे हैं। नतीजतन जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाली अहम संसाधनों की आपूर्ति भी थमी हुई है। अब इस बीच ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का एक और हमला होता है तो उसने एक ऐसी योजना बनाई है, जिससे पूरी दुनिया के इंटरनेट पर असर पड़ सकता है।