यूक्रेन ने किया स्टारलिंक की ताकत का गलत इस्तेमाल?: मस्क के आरोप से मचा बवाल, क्या बदलेगी युद्ध की तस्वीर?

अमेरिकी उद्योगपति और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना स्टारलिंक का इस्तेमाल ऐसे ड्रोन हमलों के लिए कर रही थी, जिनका मकसद लोगों की जान लेना था। उन्होंने कहा कि यह स्टारलिंक की सेवा की शर्तों के खिलाफ है और इस सुविधा में मौजूद खामी को पिछले हफ्ते ही दूर कर दिया गया। मस्क के मुताबिक, स्टारलिंक एक व्यावसायिक सेवा है, जिसका इस्तेमाल इस तरह के हमलों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की रक्षा के लिए स्टारलिंक बेहद जरूरी है।

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मस्क ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को आम लोगों और संस्थानों की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल आक्रामक ड्रोन हमलों में करना सही नहीं है। उनके अनुसार, यूक्रेनी सेना ने सेवा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया। मस्क ने दावा किया कि इस गड़बड़ी को पिछले सप्ताह ठीक कर दिया गया है।मस्क ने स्टारलिंक और स्टारशील्ड को दो अलग-अलग व्यवस्थाएं बताया। उनके मुताबिक, स्टारलिंक एक व्यावसायिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जबकि स्टारशील्ड अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में काम करने वाला अलग सिस्टम है। उन्होंने कहा कि स्टारशील्ड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यह अमेरिकी सरकार का फैसला है। मस्क की इस टिप्पणी के बीच दोनों प्रणालियों की भूमिका और सैन्य इस्तेमाल को लेकर चर्चा तेज हो गई है।मस्क ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए स्टारलिंक बेहद महत्वपूर्ण है। उनके दावे के मुताबिक, फिलहाल यह ऐसा संचार माध्यम है, जिसे जाम करना या पूरी तरह नष्ट करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन में स्टारलिंक की सेवा बंद हो जाए, तो वहां की सेना की अग्रिम मोर्चे पर स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। मस्क ने यह भी याद दिलाया कि युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने यूक्रेन के संचार नेटवर्क को निशाना बनाया था। ऐसे समय में स्टारलिंक ने यूक्रेन को आपसी संपर्क बनाए रखने में मदद की थी।रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर मस्क ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की, जो युद्ध जारी रखने की बात करते हैं, लेकिन उसका व्यावहारिक समाधान नहीं बताते। मस्क ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, जो लगातार खून-खराबे को बढ़ावा देते हैं। उनकी इस टिप्पणी से साफ है कि वह युद्ध को लेकर अपनी पुरानी विरोधी राय पर कायम हैं।मस्क ने शुक्रवार को एक और दावा करते हुए कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक मदद का कुछ हिस्सा कथित तौर पर अलग-अलग माध्यमों से अमेरिका वापस पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल कुछ नेताओं के राजनीतिक अभियानों को आर्थिक मदद देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने अपनी पोस्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।ये भी पढ़ें:इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड नेटवर्क की गति को फिर से उस स्तर पर बहाल कर दिया गया है, जो हालिया पाबंदियों से पहले थी। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट संचार यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था के लिए काफी अहम है। खासकर अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच संपर्क बनाए रखने और हवाई हमलों का मुकाबला करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में स्टारलिंक की सेवाओं को लेकर मस्क के बयान और यूक्रेन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना कीव के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।