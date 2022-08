Pitch Black: ऑस्ट्रेलिया क्यों पहुंचे भारत के सुखोई, दर्जनभर देशों की वायुसेना के साथ जुटने की वजह क्या?

विदेशी आसमान में ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना के चार सुखोई लड़ाकू विमान और दो सी -17 ग्लोबमास्टर- III ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में लैंड कर चुके हैं। ये सभी लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक (Pitch Black 2022) में भाग लेंगे। बता दें यह युद्धाभ्यास 19 अगस्त 2022 से लेकर आठ सितंबर 2022 तक होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत-अमेरिका समेत 17 देश भाग ले रहे हैं। जिनके 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग-अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते यह युद्धाभ्यास चार साल बाद हो रहा है।

#ExPitchBlack22#IAF & 16 other Air Forces will be participating with over 100 aircraft & 2500 military personnel for one of the biggest military exercises in the southern hemisphere.



Watch this space for more updates from the Land Down Under.@AusAirForce#GameOn