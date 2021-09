अफगानिस्तान: काबुल से अपहृत भारतीय कारोबारी को मिली रिहाई, 15 दिन बाद छोड़ा गया

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अपहृत भारतीय कारोबारी बंसरी लाल अरेंदह को छोड़ दिया गया है। इंडियन वर्ल्ड फोरम (आईडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने यह जानकारी दी। बंसरी लाल का बंदूक की नोक पर 14 सितंबर को अपहरण किया गया था।

Indian World Forum (IWF) President Puneet Singh Chandhok says that Indian businessman, Bansri Lal Arendeh, who had been allegedly abducted on 14th September at gunpoint in Kabul, Afghanistan has been released today.