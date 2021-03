भारतीय-अमेरिकी माजू वर्गीज राष्ट्रपति बाइडन के उप सहायक व डब्ल्यूएचएमओ के निदेशक किए गए नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय-अमेरिकी माजू वर्गीज को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय (डब्ल्यूएचएमओ) का निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वर्गीज बाइडन के चुनाव अभियान एवं शपथ ग्रहण समिति में भी अहम सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं।

The primaries, the general, the inaugural. Grateful for the journey, for great teammates and the history we made together. Honored to serve the country and the President. Proud to walk through those gates again and to take my family, their story and their hopes with me. 🇺🇸 pic.twitter.com/WrfAX0WNf1