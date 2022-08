UNSC: भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज बोलीं- भारत जैपोरिझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस-यूक्रेन के बीच छह महीने से जारी संघर्ष पर भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि "हम यूक्रेन की परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत इसे बहुत महत्व देता है, क्योंकि परमाणु संयंत्रों से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।"

India remains concerned over the situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). We support the ongoing efforts including that of IAEA (International Atomic Energy Agency) to reduce tensions & steps to ensure security: Ruchira Kamboj, Ambassador of India to UN, New York pic.twitter.com/ahVAX5dFhS