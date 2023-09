Biden: भारत-यूएस का संबंध गांधी के सिद्धांतों पर आधारित, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वियतनाम में चीन को ऐसे घेरा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है जो दोनों देशों के बीच साझा है। राष्ट्रपति बाइडन और जी-20 के अन्य नेताओं ने रविवार को नई दिल्ली में महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जी20 समिट में शामिल होने के बाद आधिकारिक यात्रा पर वियतनाम के हनोई पहुंचे बाइडन ने महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी और जी-20 नेताओं की एक तस्वीर भी पोस्ट की। स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडन और जी-20 नेताओं का स्वागत अंगवस्त्र के साथ किया जिसकी पृष्ठभूमि में गुजरात में गांधी के साबरमती आश्रम की तस्वीर थी, जो 1917 से 1930 तक उनका घर था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों में एक था।

