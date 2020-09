भारत ने नेपाल को दी दो आधुनिक ट्रेनें, दिसंबर महीने के मध्य से होगी शुरूआत

भारत ने नेपाल को दो आधुनिक रेलगाड़ियां सौंपी हैं, जो दिसंबर के मध्य से बिहार के जयनगर और धनुषा जिले के कुर्था के बीच चलेंगी। इस हिमालयी राष्ट्र में यह पहली बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) की रेल सेवा होगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

Konkan Railway has successfully delivered two state of art 1600 HP DEMU Trainsets with modern amenities to Dept of Railway, Nepal on September 18 under guidance of Minister of Railways. This is under Indian Government’s policy of Make in India - Make for World: Konkan Railway pic.twitter.com/lu03Ld2WNq