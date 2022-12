India Cyprus Sign Agreement: भारत और साइप्रस ने इस समझौते पर किए हस्ताक्षर, यूक्रेन-रूस युद्ध पर भी हुई चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके साइप्रस समकक्ष इयोनिस कसौलाइड ने गुरुवार को निकोसिया में रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

India reiterates its commitment for a bi-communal, bi-zonal federation based on UN resolutions as the solution to the Cyprus issue: EAM Dr S Jaishankar at Nicosia