{"_id":"6285d7acceea0d464c3d973f","slug":"india-at-un-food-grains-should-not-go-the-way-of-covid-vaccines","type":"story","status":"publish","title_hn":"India at UN: भारत ने पश्चिमी देशों को सुनाई खरी खोटी, कहा-अनाज का वितरण कोरोना के टीकों की तरह न हो","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, संयुक्त राष्ट्र। Published by: अजय सिंह Updated Thu, 19 May 2022 11:07 AM IST