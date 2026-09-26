अब गर्मी सिर्फ बढ़ नहीं रही, जल्दी भी आ रही: रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत में बसंत से ही बढ़ रही तपिश

जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्मी के मौसम का कैलेंडर भी बदल रहा है। 45 वर्षों के वैश्विक जलवायु आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि दुनिया के करीब आधे भू-भाग में चरम गर्मी का दौर पहले की तुलना में लंबा हुआ है। उत्तर-पश्चिमी भारत में यह बदलाव खास तौर पर गर्मी शुरू होने से पहले दिखाई दे रहा है। यानी मौसम के सामान्य रूप से गर्म होने से पहले ही अत्यधिक गर्म दिनों की शुरुआत हो रही है। इससे लोगों को गर्मी के अनुकूल होने का कम समय मिल रहा है और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं।

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