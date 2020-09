कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति के लिए भारत को एक और मौका दें: इस्लामाबाद हाई कोर्ट

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को डिफेंस काउंसिल मुहैया करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए भारत को एक और मौका दिया जाए। अपने फैसले के बाद न्यायालय ने इस मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

Islamabad High Court gives India another opportunity to appoint a counsel for Kulbhushan Jadhav: Pakistan Media