फ्लाईदुबई: इस्राइली पीएम नेतन्याहू बोले- आरोपी सह-पायलट आत्मघाती हमलावर था; चिल्ला रहा था- मुझे मार डालो
नितिन गौतम
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:08 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:08 AM IST
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दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के विमान को क्रैश करने की कोशिश करने वाला सह-पायलट आत्मघाती हमलावर था। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये दावा किया है। आरोपी सह-पायलट को सऊदी अरब की सरकार ने दुबई की जांच एजेंसियों को सौंप दिया है, जो उससे पूछताछ कर रही हैं। इस्राइली जांच एजेंसियां भी इस जांच में मदद कर रही हैं। इस्राइली पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि आरोपी इस्लामिक कट्टरपंथी था और उसने विमान को क्रैश करने की हिंसक कोशिश की, जिसे पायलट स्मित मच्छार और अन्य यात्रियों ने सफल नहीं होने दिया।
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