Video: रूस-युक्रेन युद्ध के बीच कीव के आसमान में दिखी रहस्मयी रोशनी, जाने क्यों सेना ने जारी किया हवाई अलर्ट

रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते हुए करीब एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। हर समय कीव के लोगों को खुद पर हमला होने का डर रहता है। ऐसे में बुधवार को आसमान में एक रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद हवाई सुरक्षा अलर्ट मोड में आ गई। हालांकि यह रोशनी एक उपग्रह के पृथ्वी में प्रवेश करने के कारण दिखाई दी।

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2