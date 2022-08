FBI : डोनाल्ड ट्रंप के घर पहुंचे एफबीआई के एजेंट, पूर्व राष्ट्रपति बोले- मुझे 2024 का चुनाव लड़ने से रोक रहे

{"_id":"62f1b6cbbd5b8a56ac7a4bf1","slug":"fbi-search-at-former-us-president-donald-trumps-home-mar-a-lago-estate","type":"story","status":"publish","title_hn":"FBI : डोनाल्ड ट्रंप के घर पहुंचे एफबीआई के एजेंट, पूर्व राष्ट्रपति बोले- मुझे 2024 का चुनाव लड़ने से रोक रहे","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलीशान पॉम हाउस और रिजॉर्ट मार-ए-लीगो पर सोमवार देर रात (भारत में मंगलवार तड़के) छापा मारा है। जांच एजेंसी के एजेंट ट्रंप के घर को घेरे हुए हैं और तलाशी ली जा रही है। इस बात की पुष्टि खुद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने की है।

Launches Search At Former US President Home; Trump wants to contest Presidential election for second time

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक वक्तव्य में कहा कि फ्लोरिडा में मेरे पॉम बीच स्थित खूबसूरत घर मार-ए-लीगो को एफबीआई ने कब्जे में ले लिया है। यहां की तलाशी ली जा रही है। यहां एफबीआई के एजेंट मौजूद हैं। मीडिया ने जब एफबीआई के प्रवक्ता से इस संबंध में और जानकारी के लिए संपर्क साधा तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।