एफबीआई: भारत से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया जालसाज मनजीत बेदी, काश पटेल ने बताया मील का पत्थर; क्या हैं आरोप?

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भारत में गिरफ्तार किए गए कथित जालसाज मनजीत सिंह बेदी को अमेरिका वापस लाया गया है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। मनजीत पर पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) निधि में कम से कम 600,000 अमेरिकी डॉलर ( 5 करोड़ 68 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा) की धोखाधड़ी करने का आरोप है। काश पटेल ने पोस्ट में कहा, 'अमेरिका में वापसी, एफबीआई के सबसे वांछित जालसाजों में से एक, मनजीत सिंह बेदी को सितंबर में भारत में गिरफ्तार किया गया था।' उन्होंने कहा कि बेदी की वापसी एफबीआई के मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स प्रोग्राम के लिए एक और मील का पत्थर है, क्योंकि तीन महीने पहले इसकी शुरुआत के बाद से सूची में शामिल छह व्यक्तियों को पकड़ा जा चुका है।