China: चीन के जियांग्शी में केमिकल प्लांट में विस्फोट, आसमान में फैला घने काले धुएं का गुबार, देखें वीडियो

दक्षिणपूर्व चीन में शनिवार को एक रासायनिक संयंत्र (Chemical Plant) में विस्फोट के बाद हवा में घने काले धुएं का गुबार फैल गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह विस्फोट जियांग्शी (Jiangxi) प्रांत के गुइशी शहर में स्थित सिलिकॉन तेल उत्पादन कंपनी जियांग्शी कियानताई न्यू मटेरियल्स के संयंत्र में हुआ। विस्फोट के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें संयंत्र से घना काला धुआं निकलता दिख रहा है और फायरब्रिगेड के कर्मी लोगों को मौके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

🇨🇳 A giant explosion occurred at a chemical plant in Jiangxi province in southeast China. pic.twitter.com/WGjXbJfXvf