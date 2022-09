Sri Lanka: पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे लौटेंगे श्रीलंका, रक्षा अधिकारियों ने दी खबर

श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका लौटने वाले हैं। देश में ऐतिहासिक आर्थिक संकट और इसके कारण पैदा हुए राजनीतिक संकट व अशांति के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था। उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पर देश की बागडोर संभाल रहे हैं।

Sri Lanka's deposed president Gotabaya Rajapaksa to return to Sri Lanka, reports AFP citing top defence official



(File Pic) pic.twitter.com/2g8sWSCAEw